LIVE Virtus Bologna-Tortona 51-55, Playoff basket 2022 in DIRETTA: Bertram ancora avanti dopo 30?, i bolognesi tentano il tutto per tutto (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56-59 3/3 a cronometro fermo per Marco Belinelli, -3 per i Campioni d’Italia! 53-59 Risponde Ariel Filloy col piazzato, due possessi pieni di vantaggio per i piemontesi! 53-57 2/2 ai liberi per Kyle Weems, -4 Virtus Bologna! 51-57 Cannon apre subito le marcature, +6 e massimo vantaggio Tortona! Inizia l’ultimo quarto! Finisce anche il terzo quarto: Tortona preserva quattro punti di vantaggio, chiudendo 51-55 dopo 30? di gioco. Ultimi dieci minuti decisivi per questa gara-1 delle semifinali Playoff! 51-55 Wright con il fallo a fil di sirena: giocata fenomenale dell’americano, che sbaglia però il libero aggiuntivo. 51-53 Non trema la mano a Teodosic dalla lunetta: 2/2 e 10 punti per il serbo, con i ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56-59 3/3 a cronometro fermo per Marco Belinelli, -3 per i Campioni d’Italia! 53-59 Risponde Ariel Filloy col piazzato, due possessi pieni di vantaggio per i piemontesi! 53-57 2/2 ai liberi per Kyle Weems, -4! 51-57 Cannon apre subito le marcature, +6 e massimo vantaggio! Inizia l’ultimo quarto! Finisce anche il terzo quarto:preserva quattro punti di vantaggio, chiudendo 51-5530? di gioco. Ultimi dieci minuti decisivi per questa gara-1 delle semifinali! 51-55 Wright con il fallo a fil di sirena: giocata fenomenale dell’americano, che sbaglia però il libero aggiuntivo. 51-53 Non trema la mano a Teodosic dalla lunetta: 2/2 e 10 punti per il serbo, con i ...

zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Tortona 38-41 gara-1 semifinale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Tortona 14-8 Playoff basket 2022 in DIRETTA: break in apertura dei bolognesi gli ospiti provano… - zazoomblog : LIVE Virtus Bologna-Tortona 14-8 Playoff basket 2022 in DIRETTA: break in apertura dei bolognesi gli ospiti provano… - zazoomblog : LIVE – Virtus Bologna-Tortona 10-2 gara-1 semifinale playoff 2022 basket Serie A1 RISULTATO IN DIRETTA - #Virtus… - sportface2016 : LIVE - #VirtusBologna vs #Tortona gara-1 #basket in DIRETTA -