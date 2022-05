Il PSG blinda due giocatori per il prossimo mercato | i nomi

(Di venerdì 27 maggio 2022) Il PSG ha deciso dire dueprima che apra il, ecco i loro. PSG Ramos NavasIncredibilmente il Paris Saint-Germain ha deciso dire due suoiprima della prossima sessione di. Secondo quanto riportato dal quotidiano francese Le Parisien, si tratterebbe di Keylor Navas e Sergio Ramos. Duesicuramente importanti che, in realtà, erano dati in partenza perché ormai fuori dal progetto squadra. Il primo sembrava ormai aver perso il duello con il giovane azzurro Donnarumma, scelto come titolare per la prossima stagione dopo un’annata un po’ troppo dietro le quinte. Per quanto riguarda Sergio Ramos invece possiamo affermare che ...

