Gli sticker WhatsApp di Stranger Things sono serviti, come scaricarli (Di venerdì 27 maggio 2022) Gli sticker WhatsApp di Stranger Things sono serviti in tempo per il via alla nuova stagione della rinomata serie TV. come accaduto anche in passato per un’altra seguitissima serie come La Casa di Carta e i suoi episodi finali, attraverso l’app di messaggistica è ora possibile scambiarsi adesivi a tema per chi è appassionato della saga appunto. Gli sticker WhatsApp dedicati a Stranger Things sono inclusi in un pacchetto dedicato di 11 adesivi. Il loro peso complessivo è di 2,2 MB. Per scaricare il pack, non si dovrà fare altro che andare nella sezione dedicata proprio agli sticker in app e selezionare il simbolo del “+” in alto a destra. A questo ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 maggio 2022) Glidiin tempo per il via alla nuova stagione della rinomata serie TV.accaduto anche in passato per un’altra seguitissima serieLa Casa di Carta e i suoi episodi finali, attraverso l’app di messaggistica è ora possibile scambiarsi adesivi a tema per chi è appassionato della saga appunto. Glidedicati ainclusi in un pacchetto dedicato di 11 adesivi. Il loro peso complessivo è di 2,2 MB. Per scaricare il pack, non si dovrà fare altro che andare nella sezione dedicata proprio agliin app e selezionare il simbolo del “+” in alto a destra. A questo ...

