Francesca Michelin è la nuova conduttrice di X Factor (Di venerdì 27 maggio 2022) Francesca Michelin sarà la nuova conduttrice di X Factor! Seppur non sia ancora ufficiale, il nome sarebbe praticamente certo. Per arrivare a tale obiettivo la cantante ha dovuto superare varie selezioni con scarti piuttosto prestigiosi. Francesca Michelin, chi ha superato nei provini La 16° edizione del talent show targato Sky apre i battenti con le scelte definitive sul cast. La giuria sarà composta dal clamoroso ritorno del rapper Federico Lucia aka Fedez, le new entry Ambra Angiolini, Dargen D’amico ed il giovane Rkomi. La conduzione invece, dopo vari provini sarà quasi sicuramente affidata a Francesca Michelin, vincitrice del concorso nel 2011. La musicista veneta è stata scelta da una lista contenente una serie di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 maggio 2022)sarà ladi X! Seppur non sia ancora ufficiale, il nome sarebbe praticamente certo. Per arrivare a tale obiettivo la cantante ha dovuto superare varie selezioni con scarti piuttosto prestigiosi., chi ha superato nei provini La 16° edizione del talent show targato Sky apre i battenti con le scelte definitive sul cast. La giuria sarà composta dal clamoroso ritorno del rapper Federico Lucia aka Fedez, le new entry Ambra Angiolini, Dargen D’amico ed il giovane Rkomi. La conduzione invece, dopo vari provini sarà quasi sicuramente affidata a, vincitrice del concorso nel 2011. La musicista veneta è stata scelta da una lista contenente una serie di ...

Advertising

KispieLP : Quest’anno ottima giuria, tranne Ambra, personalmente non capisco che cazzo ci faccia li, speriamo che i rumors su… - saudadve : @starkvheart dicono Francesca Michelin ma ancora è da confermare - Seoulmateeeee : RT @callmeeeGG: “queste cose vorrei dirtele all’orecchio…” ????? Io non abito al mare Calcutta e Francesca Michelin x #jeru - nutssman : Sogno o son desto? Francesca Michelin condurrà la nuova stagione di #xfator . In bocca al @francescacheeks son ce… - PaolaMenapace : Io comunque a Francesca Michelin, avrei preferito alla grande Paola di Benedetto. Brava e spigliata. #XFactor2022 #xfactor -