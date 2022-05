Forum | Barbara Palombelli commossa durante i saluti finali | “E’ stato un anno un po’ difficile per me”

Advertising

occhio_notizie : Oggi è andata in onda l‘ultima puntata della 37^ edizione di Forum. La trasmissione riprenderà su Canale 5 a partir… - zazoomblog : Barbara Palombelli commossa nella puntata finale: “Forum è per la pace” - #Barbara #Palombelli #commossa #nella - cristia_urbano : RT @robymallo: Barbara Palombelli ci congeda commossa dal pubblico di #Forum - robymallo : Barbara Palombelli ci congeda commossa dal pubblico di #Forum - Parrmirro : @__inborderline Barbara Palombi forum dicho volio chiederce la micizie -

Palombelli si è commossa salutando i telespettatori durante il finale di stagione diPalombelli ha salutato con commozione il pubblico didurante la puntata di chiusura della 37esima edizione del programma.Palombelli commossa Un altro finale di stagione ...Ultima puntata di, ascolti della stagione: conduttrice pronta per tornare a settembrePalombelli, reduce da una confessione sulla sua vita , ritornerà alla guida del tribunale ...Si parla forse poco di Forum e di come il programma, nonostante abbia una “certa età” continui a essere un pilastro nel mattino di Canale 5. Oggi è andata in onda l’ultima puntata di questa edizione, ...Oggi è andata in onda l‘ultima puntata della 37^ edizione del tribunale più famoso e longevo della tv: Barbara Palombelli ha salutato commossa ... “Quest’anno è stato un po’ difficile. Forum è fatto ...