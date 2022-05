Donna investita da un’auto: trasportata in ospedale con ferita alla testa (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente, questa sera, in via Meomartini a Benevento. Una Donna, una 50enne, è stata investita da una Fiat Panda condotta da un uomo, riportando una ferita alla testa. La Donna, stando a una prima ricostruzione, avrebbe battuto la testa contro il parabrezza della vettura, necessitando delle cure ospedaliere e venendo trasportata dal personale del 118 al vicino “San Pio“. Sul posto anche il personale della Polizia Municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Incidente, questa sera, in via Meomartini a Benevento. Una, una 50enne, è statada una Fiat Panda condotta da un uomo, riportando una. La, stando a una prima ricostruzione, avrebbe battuto lacontro il parabrezza della vettura, necessitando delle cure ospedaliere e venendodal personale del 118 al vicino “San Pio“. Sul posto anche il personale della Polizia Municipale. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** Donna investita da un'auto: trasportata in ospedale con ferita alla testa ** - stragequotidian : 'un furgone di una ditta di surgelati giungendo all’altezza del passaggio pedonale aveva travolto le due donne'… - stragequotidian : 'una donna di 80 anni è stata investita in piazza Aldo Moro a Bollate da una pattuglia della Polizia Locale della c… - IlTelegrafo : Donna investita sul viale Carducci: portata in ospedale in codice rosso - Violett11315738 : RT @stragequotidian: 'L'impatto non è stato violentissimo e forse la donna è stata anche sbilanciata dal peso delle buste della spesa che a… -