DIRETTA Giro d’Italia 2022, Marano-Santuario Castelmonte LIVE: tutto pronto per la partenza (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 2022 11.53 I corridori al momento sono ovviamente nel villaggio di partenza, al foglio firme. 11.50 La partenza della frazione odierna è prevista alle 12.25. 11.47 Attesissima la sfida tra la Maglia Rosa Richard Carapaz, Jai Hindley e Mikel Landa. 11.45 Tra oggi e domani non ci si potrà nascondere: i tre rivali per la lotta per il titolo dovranno darsi battaglia. 11.42 Siamo entrati nel gran finale, inizia il week-end decisivo, che assegnerà il Trofeo Senza Fine. 11.40 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2022. Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA ... Leggi su oasport (Di venerdì 27 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL11.53 I corridori al momento sono ovviamente nel villaggio di, al foglio firme. 11.50 Ladella frazione odierna è prevista alle 12.25. 11.47 Attesissima la sfida tra la Maglia Rosa Richard Carapaz, Jai Hindley e Mikel Landa. 11.45 Tra oggi e domani non ci si potrà nascondere: i tre rivali per la lotta per il titolo dovranno darsi battaglia. 11.42 Siamo entrati nel gran finale, inizia il week-end decisivo, che assegnerà il Trofeo Senza Fine. 11.40 Buongiorno e benvenuti alladella diciannovesima tappa del. Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA ...

