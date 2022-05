Ultime Notizie – ‘Scouting’ Giarrusso tra Camera e Senato, ex iena tallona eletti M5S (Di giovedì 26 maggio 2022) tallona gli eletti tra Camera e Senato, offrendo caffè e uno scambio di chiacchiere per sondare malumori che nel M5S non mancano mai. E magari cavalcarli. Dino Giarrusso, l’ex iena fresca di addio ai pentastellati, dopo l’annuncio di ieri in diretta tv è rimasto a Roma -essendo europarlamentare fa base a Bruxelles – impegnato nello ‘Scouting’ di deputati e Senatori. Grillini delusi o già fuoriusciti dal Movimento. Già ieri, a stretto giro dall’apparizione in tv, era arrivato nei pressi della Camera, dove nel primo pomeriggio è giunto anche il leader M5S Giuseppe Conte per intervenire a un convegno su Energia e caro bollette. I due si sono ‘sfiorati’ ma non si sono visti. Oggi Giarrusso ha fatto ritorno nelle vie ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 26 maggio 2022)glitra, offrendo caffè e uno scambio di chiacchiere per sondare malumori che nel M5S non mancano mai. E magari cavalcarli. Dino, l’exfresca di addio ai pentastellati, dopo l’annuncio di ieri in diretta tv è rimasto a Roma -essendo europarlamentare fa base a Bruxelles – impegnato nellodi deputati eri. Grillini delusi o già fuoriusciti dal Movimento. Già ieri, a stretto giro dall’apparizione in tv, era arrivato nei pressi della, dove nel primo pomeriggio è giunto anche il leader M5S Giuseppe Conte per intervenire a un convegno su Energia e caro bollette. I due si sono ‘sfiorati’ ma non si sono visti. Oggiha fatto ritorno nelle vie ...

