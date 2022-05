Missili russi sulle trincee ucraine

(Di giovedì 26 maggio 2022) La guerra nel Donbass continua, più violenta che mai. In questo video si mostrano gli effetti dei bombardamenticontro le posizioni dell'esercito ucraino a Novomykhailivka.

Advertising

globenoteslive : Missili, intelligence, incursioni: il ruolo dei sommergibili russi nel Mar Nero - globenoteslive : Ucraina, missili russi su Zaporizhzhia: paura per la centrale nucleare - blogLinkes : Ucraina, missili russi su Zaporizhzhia: paura per la centrale nucleare - nexusSEI_6 : RT @Mario_JU: @gloquenzi 'Qualunque cosa faccia lo stato russo,c'è qualcuno che dice:teniamo conto dei suoi interessi.Nonostante migliaia d… - Esmeralda_1965 : RT @Gianl1974: Volodymyr Zelenskyy Qualunque cosa faccia lo stato russo, c'è sempre qualcuno che dice: teniamo conto dei suoi interessi. Q… -

L'HuffPost

... aveva detto il presidente ucraino: un'enormità, spiega l'analista Michael Kofman e confermato che il 16 maggio quattrohanno ucciso 87 persone in un centro di addestramento a Desna, ......sul Mar del Giappone all'indomani dell'apparente lancio di treda parte della Corea del Nord e a due giorni dal sorvolo dell'area da parte di bombardieri balistici nucleari cinesi e. Lo ... I missili ipersonici russi non funzionano: “1500 hanno sbagliato bersaglio” Quattro F-15 delle Forze di autodifesa aerea nipponiche sono decollati dalla base di Chitose, nell'isola settentrionale di Hokkaido, e quattro F-16 Usa da quella statunitense di Misawa.La Corea del Nord, dal canto suo, non ha ancora confermato il lancio di due missili a corto raggio e del missile strategico ... Martedì, invece, Cina e Russia hanno fatto volare sei bombardieri ...