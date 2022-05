LIVE Sonego-Sousa, Roland Garros 2022 in DIRETTA: l’azzurro in campo dopo Alexandrova-Begu (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:50 Buongiorno e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE di Sonego-Sousa. Begu ha appena portato il match contro Alexandrova al terzo e decisivo set. l’azzurro scenderà in campo molto probabilmente poco prima delle 14.00. A tra poco. Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del Roland Garros 2022 che vedrà opposto Lorenzo Sonego al portoghese Joao Sousa. Terzo confronto diretto tra i due con il bilancio ad oggi in perfetta parità. Nel 2016 il lusitano si impose sulla terra rossa di Roma, mentre nel 2019 il torinese si aggiudicò ... Leggi su oasport (Di giovedì 26 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:50 Buongiorno e ben ritrovati nelladiha appena portato il match controal terzo e decisivo set.scenderà inmolto probabilmente poco prima delle 14.00. A tra poco. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del match di secondo turno delche vedrà opposto Lorenzoal portoghese Joao. Terzo confronto diretto tra i due con il bilancio ad oggi in perfetta parità. Nel 2016 il lusitano si impose sulla terra rossa di Roma, mentre nel 2019 il torinese si aggiudicò ...

Advertising

qnazionale : Roland Garros, day 5 LIVE: Medvedev apre il centrale, Sonego per pranzo- - infoitsport : LIVE Sonego-Sousa, Roland Garros 2022 in DIRETTA: match equilibrato, in palio il 3° turno - zazoomblog : LIVE – Sonego-Sousa Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Sousa #Roland #Garros #2022: - zazoomblog : LIVE – Sonego-Sousa Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sonego-Sousa #Roland #Garros #2022: - infoitsport : Sonego-Gojowczyk (2-6, 2-0) DIRETTA LIVE Roland Garros 2022: orario tv e risultato primo turno | Meteo Parigi 24 ma… -