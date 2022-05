I sindacati alla prova dello sciopero contro Draghi e Bianchi: “Ci offrono 50 euro netti di aumento, una miseria” (Di giovedì 26 maggio 2022) Mancano pochissimi giorni alla mobilitazione della scuola. Lo sciopero, organizzato per lunedì 30 maggio, vivrà anche di un momento aggregativo: la manifestazione nazionale a Piazza Santi Apostoli, alle 10.30 L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 26 maggio 2022) Mancano pochissimi giornimobilitazione della scuola. Lo, organizzato per lunedì 30 maggio, vivrà anche di un momento aggregativo: la manifestazione nazionale a Piazza Santi Apostoli, alle 10.30 L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : I sindacati alla prova dello sciopero contro Draghi e Bianchi: “Ci offrono 50 euro netti di aumento, una miseria” - AlessiaDream001 : si ma questo va visto prima nell'interfaccia dell'ottagano a est del mesozono galattico con la svolta a destra dei… - AlessiaDream001 : @ProLogicPlc si ma questo va visto prima nell'interfaccia dell'ottagano a est del mesozono galattico con la svolta… - 210261gpd : @LorisGroppo @ilfoglio_it Si il disastro Fiat c è stato. Altrimenti non avrebbero cercato di svendersi alla Ford. Q… - marketingpmi : @FrancoArlati A Roma è già andato alla deriva. La stessa atac è un caso a sé. Va sciolta e rifondata da zero. Maga… -