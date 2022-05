Gasbarrini (Gemelli): “Microbiota è straordinaria risorsa per l’organismo” (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – “Il Microbiota intestinale, un vero e proprio nuovo organo all’interno dell’apparato digerente, non solo controlla il sistema immunitario e il metabolismo ma ci difende dai patogeni e addirittura è capace di produrre o controllare la produzione di neurotrasmettitori che sono in grado di condizionare patologie neuropsichiatriche o neurodegenerative come l’Alzheimer. Stiamo parlando di una straordinaria risorsa, fondamentale per l’organismo che, però, va controllata”. Così Antonio Gasbarrini, direttore del Centro malattie apparato digerente della Fondazione policlinico universitario Gemelli Irccs di Roma, a margine dell’evento “Non solo Covid: raccontare il Microbiota, tra ricerca innovazione, medicina e infodemia”, che si è svolto oggi Roma con il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 26 maggio 2022) (Adnkronos) – “Ilintestinale, un vero e proprio nuovo organo all’interno dell’apparato digerente, non solo controlla il sistema immunitario e il metabolismo ma ci difende dai patogeni e addirittura è capace di produrre o controllare la produzione di neurotrasmettitori che sono in grado di condizionare patologie neuropsichiatriche o neurodegenerative come l’Alzheimer. Stiamo parlando di una, fondamentale perche, però, va controllata”. Così Antonio, direttore del Centro malattie apparato digerente della Fondazione policlinico universitarioIrccs di Roma, a margine dell’evento “Non solo Covid: raccontare il, tra ricerca innovazione, medicina e infodemia”, che si è svolto oggi Roma con il ...

Advertising

lifestyleblogit : Gasbarrini (Gemelli): 'Microbiota è straordinaria risorsa per l'organismo' - - TV7Benevento : Gasbarrini (Gemelli): 'Microbiota è straordinaria risorsa per l'organismo' - - italiaserait : Gasbarrini (Gemelli): “Microbiota è straordinaria risorsa per l’organismo” - LocalPage3 : Gasbarrini (Gemelli): 'Microbiota è straordinaria risorsa per l'organismo' -