Gabriele Corsi sbarca su Rai2 al timone di un nuovo quiz: i dettagli (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo il successo registrato come commentatore dell'Eurovision Song Contest 2022, incarico ricoperto per il secondo anno consecutivo, Gabriele Corsi si prepara a sbarcare su Rai2. Ad attenderlo c'è un nuovo quiz show, che i vertici di Viale Mazzini hanno visto perfetto per lui. Vediamo quando inizia e di cosa si tratta. Gabriele Corsi sbarca su Rai2 con un nuovo quiz show Periodo d'oro per il conduttore Gabriele Corsi. Stando a quanto anticipato da TvBlog in esclusiva, sta per sbarcare su Rai2 con un nuovo quiz show. Dopo il successo registrato al timone della ... Leggi su tvpertutti (Di giovedì 26 maggio 2022) Dopo il successo registrato come commentatore dell'Eurovision Song Contest 2022, incarico ricoperto per il secondo anno consecutivo,si prepara are su. Ad attenderlo c'è unshow, che i vertici di Viale Mazzini hanno visto perfetto per lui. Vediamo quando inizia e di cosa si tratta.sucon unshow Periodo d'oro per il conduttore. Stando a quanto anticipato da TvBlog in esclusiva, sta perre sucon unshow. Dopo il successo registrato aldella ...

