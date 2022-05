Advertising

sportli26181512 : Barcellona: Dani Alves vuole il rinnovo ma il club temporeggia: Il contratto di Dani Alves, tornato a Barcellona a… - AleJuventino87 : @mirkonicolino @FrancisJUnder12 Infatti Barcellona e Chelsea non hanno fatto tantissima strada a livello europeo…In… - Denss91 : @AndresCorder0s @GiovaAlbanese Se lo adatta terzino libera un posto davanti e sfanculiamo quel paracarro di Sandro.… - AleJuventino87 : @ingobbito Ogni grande squadra deve avere almeno 3-4 elementi esperti e soprattutto forti… Per esempio il Barcellon… -

TUTTO mercato WEB

Melcure Off Weekend " Sabato 18 Giugno (afterparty) Il secondo afterparty di cui Parkett è media partner si terrà in una secret location nel centro dila mattina di sabato 18 giugno....Joan Laporta , presidente del, ha parlato di Mbappé a Radio Catalunya, lanciando una frecciatina all'attaccante ... Le parole di Laporta su Lewandowski eAlves Poi, su Lewandowski e ... Barcellona, Dani Alvese attende segnali: vuole giocare, possibile rinnovo fino a giugno 2023 Il Barcellona di Xavi conquista il secondo posto, assicurandosi la qualificazione alla Champions League: primo step per ritornare grandi ...Franck Kessie è sempre più vicino a vestire la maglia del Barcellona. L'idea per il club blaugrana sembra essere quella di cedere i calciatori in esubero e non rinnovare i contratti di chi è arrivato ...