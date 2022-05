Sventato un piano per uccidere Bush a Dallas. L'Isis voleva vendicare l'attacco all'Iraq (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un piano per uccidere l'ex presidente americano George W. Bush a Dallas dove vive, era stato messo a punto dall' Isis ma è stato scoperto: lo rivela il periodico Usa Forbes citando "fonti ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 25 maggio 2022) Unperl'ex presidente americano George W.dove vive, era stato messo a punto dall'ma è stato scoperto: lo rivela il periodico Usa Forbes citando "fonti ...

