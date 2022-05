SOTTOTITOLI Zelensky: 'Armi a Kiev investimento per stabilità nel mondo' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Kiev, 25 maggio 2022 'Sono grato a tutti i partner dell'Ucraina che aiutano. Ma sottolineo ancora e ancora: più a lungo durerà questa guerra, maggiore sarà il prezzo della protezione della libertà non ... Leggi su leggo (Di mercoledì 25 maggio 2022), 25 maggio 2022 'Sono grato a tutti i partner dell'Ucraina che aiutano. Ma sottolineo ancora e ancora: più a lungo durerà questa guerra, maggiore sarà il prezzo della protezione della libertà non ...

