“Quando sarà abbastanza?” Il dolore e la rabbia di Steve Kerr, coach Nba, sconvolto per la strage in Texas (video) (Di mercoledì 25 maggio 2022) «Quando sarà abbastanza? E Quando faremo qualcosa?» si chiede l’allenatore Nba, Steve Kerr, con voce rotta dalla commozione e esasperata dall’indignazione. Dalla rabbia. Dal dolore. Della partita che i suoi disputeranno di lì a qualche ora non gli interessa parlare: «Giocheremo come sempre, ma il basket ora non conta… Da Quando abbiamo finito la sessione di tiro bambini e maestre sono stati uccisi a 400 miglia da qui». Poi prosegue: «Sono così stanco di dovermi alzare e fare le condoglianze alle famiglie devastate che sono là fuori». Vite distrutte, esistenze azzerate. E un orrore che non accenna a placarsi, e che si rinnova a ogni nuova, terrificante, carneficina. LEGGI ANCHE strage in una scuola del ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 25 maggio 2022) «? Efaremo qualcosa?» si chiede l’allenatore Nba,, con voce rotta dalla commozione e esasperata dall’indignazione. Dalla. Dal. Della partita che i suoi disputeranno di lì a qualche ora non gli interessa parlare: «Giocheremo come sempre, ma il basket ora non conta… Daabbiamo finito la sessione di tiro bambini e maestre sono stati uccisi a 400 miglia da qui». Poi prosegue: «Sono così stanco di dovermi alzare e fare le condoglianze alle famiglie devastate che sono là fuori». Vite distrutte, esistenze azzerate. E un orrore che non accenna a placarsi, e che si rinnova a ogni nuova, terrificante, carneficina. LEGGI ANCHEin una scuola del ...

