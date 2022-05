Me le fumo Maneskin | scandalo a Cannes | così Damiano fa impazzire i francesi | Guarda

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Dopo aver vinto Sanremo, l'Eurovision, aver conquistato gli Stati Uniti e il pubblico alternativo del Festival di Coachella, isono sbarcati anche a. E lo hanno fatto nel loro stile: dopo “abbasso Putin” del Coachella, la rock band romana ha lanciato l'ennesima provocazione direttamente dall'hotel di Nizza in cui alloggiano. Sul suo account Instagram,David ha postato una foto mentre fuma, accompagnata dalla didascalia “mile”. A seguire un'altra story in cui continua a fumare: molti l'hanno interpretata come una risposta alle insinuazioniche volevano annullare la loto vittoria all'Eurovision per uso di cocaina (ovviamente mai avvenuto). Poi è arrivato il momento del red carpet, quello più rock di questa edizione del festival di ...

Advertising

Corriere della Sera

... "Mile Cannes". Un gioco di parole smaccato che sa di sfottò per i nostri cugini d'oltralpe ... Paris Match aveva cercato di far invalidare la vittoria deiaccusandoli di aver sniffato ...E sale sul palcoscenico anche la non famosa Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei. ... Con tanto dinero. Lettura consigliata Sulla Festa della Donna pesa l'ombra della violenza sulle ... I Maneskin alla conquista di Cannes, in completo dorato e sognando Elvis Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan: i Maneskin sbarcano a Cannes per la prima di Elvis, il film di Baz Luhrmann sul re del Rock.«Ecco la montee des marches più attesa della 75esima edizione» grida al microfono lo speaker. Ressa delle grandi occasioni e tappeto rosso a ritmo di rock’n’roll con i Maneskin, sullo sfondo di If i c ...