LIVE Fognini-Van De Zandschulp 0-0, Roland Garros 2022 in DIRETTA: si comincia sul campo 6! (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Rovescio diagonale di Fognini: in rete quello dell’olandese. 0-0 Si comincia a Parigi! Batte van de Zandschulp. INIZIO PRIMO SET 17.07 Giocatori in campo: riscaldamento in corso sul campo 6. 17.05 Il classe 1995 è uscito in doppio in coppia con il connazionale Tallon Griekspoor, perdendo contro l’olandese Wesley Koolhof e il britannico Neal Skupski per 6-4 3-6 4-6. 17.03 Botic van de Zandschulp vuole approdare al terzo turno dopo l’esordio difficoltoso contro Pavel Kotov, battuto 6-3 3-6 6-3 6-2. 17.01 In attesa degli altri giocatori, Fabio Fognini volerebbe a 1056 punti in 44ª posizione, per poi provare a migliorare il proprio ranking. 16.59 Il tennista italiano difendere il terzo turno ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Rovescio diagonale di: in rete quello dell’olandese. 0-0 Sia Parigi! Batte van de. INIZIO PRIMO SET 17.07 Giocatori in: riscaldamento in corso sul6. 17.05 Il classe 1995 è uscito in doppio in coppia con il connazionale Tallon Griekspoor, perdendo contro l’olandese Wesley Koolhof e il britannico Neal Skupski per 6-4 3-6 4-6. 17.03 Botic van devuole approdare al terzo turno dopo l’esordio difficoltoso contro Pavel Kotov, battuto 6-3 3-6 6-3 6-2. 17.01 In attesa degli altri giocatori, Fabiovolerebbe a 1056 punti in 44ª posizione, per poi provare a migliorare il proprio ranking. 16.59 Il tennista italiano difendere il terzo turno ...

Advertising

infoitsport : LIVE Fognini-Van De Zandschulp, Roland Garros 2022 in DIRETTA: impegno difficile contro l'olandese in ascesa - infoitsport : Fognini-Van der Zandschulp al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita - sportli26181512 : Fognini-Van der Zandschulp al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita: Fabio Fognini affronta l’o… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Roland Garros 2022 - Fabio Fognini sfida per la prima volta in carriera Botic van de Zandschulp sul… - Ubitennis : Roland Garros day 4 LIVE: in campo Raducano e Aliassime, più tardi per Fognini e Trevisan -