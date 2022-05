Il Roland Garros consacra l'ascesa di Musetti (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - Da una sconfitta può nascere una stella? Eccome se può. Lorenzo Musetti, 20 anni da Carrara, numero 66 del ranking mondiale e quinto azzurro d'Italia, ha perso martedì notte contro Stefanos Tsitsipas, di quattro anni più vecchio e formato di lui nonché numero 4 al mondo, pur essendo stato avanti di due set a zero. Ha subito, l'italiano, la rabbiosa reazione del greco e non è riuscito a rendere proficuo il meraviglioso tennis che nelle prime due ore di gioco aveva mandato in tilt l'avversario. Due ore che però hanno permesso ad Alex Corretja, spagnolo, già top player e ora commentatore per Eurosport di affermare: “Lorenzo è un talento straordinario, da anni non ricordavo un primo turno di Slam di questo livello. Secondo me, entro pochi anni, sarà uno dei primi 5 tennisti al mondo”. E non si può certo che Corretja abbia visto male. Nei primi due set ... Leggi su agi (Di mercoledì 25 maggio 2022) AGI - Da una sconfitta può nascere una stella? Eccome se può. Lorenzo, 20 anni da Carrara, numero 66 del ranking mondiale e quinto azzurro d'Italia, ha perso martedì notte contro Stefanos Tsitsipas, di quattro anni più vecchio e formato di lui nonché numero 4 al mondo, pur essendo stato avanti di due set a zero. Ha subito, l'italiano, la rabbiosa reazione del greco e non è riuscito a rendere proficuo il meraviglioso tennis che nelle prime due ore di gioco aveva mandato in tilt l'avversario. Due ore che però hanno permesso ad Alex Corretja, spagnolo, già top player e ora commentatore per Eurosport di affermare: “Lorenzo è un talento straordinario, da anni non ricordavo un primo turno di Slam di questo livello. Secondo me, entro pochi anni, sarà uno dei primi 5 tennisti al mondo”. E non si può certo che Corretja abbia visto male. Nei primi due set ...

Advertising

Eurosport_IT : E ANDIAMOOOOOOO! ?????? Jannik Sinner perde il 1° set ma conquista il 3° turno del Roland Garros con una gran prova… - Eurosport_IT : MARTINA AGLI OTTAVIIIIII ?????? Ancora seconda settimana per Trevisan al Roland Garros dopo i quarti nel 2020: Savill… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Roland Garros, Martina Trevisan agli ottavi di finale L'azzurra elimina l'australiana Daria Savill… - Maldinulu : Non dormirò stanotte pensando a Zapata Miralles agli ottavi del Roland Garros - tacconi_tommaso : RT @Eurosport_IT: ?? SIAMO LIVE CON TENNIS 360! ???? Commentiamo il Day 5 del Roland Garros in compagnia di @Simon_Forever, @congy17 e @opoca… -