(Di mercoledì 25 maggio 2022)Diha fatto ritorno stasera a Le Iene per un intervento lampo inaspettato. L’ex iena si è ritrovata a porgere le sue scuse in diretta tv aed al figlioper una vicenda che risale ai tempi del GF Vip.Di: le scuse in diretta tv a... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Elena Di Cioccio chiede scusa a Walter e Andrea Zenga dopo il GF Vip: ecco perché -

... approda poi alla conduzione di Natale a Casa Radio 2 conDi. Nel 2022 entra come protagonista nella casa di LOL2 su Amazon Prime Video ed è in studio a fianco a Teo Mammuccari e Belen ...... approda poi alla conduzione di Natale a Casa Radio 2 conDi. Nel 2022 entra come protagonista nella casa di LOL2 su Amazon Prime Video ed è in studio a fianco a Teo Mammuccari e Belen ...L’ex allenatore del Cagliari Walter Zenga ha denunciato per diffamazione l’attrice e conduttrice radio/tv Elena Di Cioccio, la quale ha espresso degli insulti su Twitter nei suoi confronti IN TRIBUNAL ...Elena Di Cioccio è finita al centro della discussione per alcune frasi su Walter Zenga. Parole molto dure e pesanti. Ma chi è la conduttrice