DIRETTA Giro d’Italia 2022, Ponte di Legno-Lavarone LIVE: iniziata la tappa, occhio alla pioggia (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Giro d’Italia 2022 12.57 Si è già formato un primo tentativo al comando: ci sono Carthy, Arensman, Gall e Valter. 12.55 Il Passo del Tonale, che non è considerato come GPM, misura 8,6 chilometri al 6,3% di pendenza media. 12.52 I velocisti ovviamente iniziano a staccarsi. 12.50 Il primo vero allungo è di Erik Fetter, ungherese della Eolo-Kometa. 12.47 Andatura subito alta, iniziano gli scatti. 12.45 SI PARTE! iniziata LA tappa! 12.41 Lotta prevista ovviamente anche per la Maglia Azzurra, che veste l’olandese Koen Bouwman (Jumbo-Visma). 12.38 Pochissimi minuti allo start, oggi tensione altissima. 12.35 Tanti corridori sono già vicini alla macchina della giuria, pronti a scattare sin dal ... Leggi su oasport (Di mercoledì 25 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALE12.57 Si è già formato un primo tentativo al comando: ci sono Carthy, Arensman, Gall e Valter. 12.55 Il Passo del Tonale, che non è considerato come GPM, misura 8,6 chilometri al 6,3% di pendenza media. 12.52 I velocisti ovviamente iniziano a staccarsi. 12.50 Il primo vero allungo è di Erik Fetter, ungherese della Eolo-Kometa. 12.47 Andatura subito alta, iniziano gli scatti. 12.45 SI PARTE!LA! 12.41 Lotta prevista ovviamente anche per la Maglia Azzurra, che veste l’olandese Koen Bouwman (Jumbo-Visma). 12.38 Pochissimi minuti allo start, oggi tensione altissima. 12.35 Tanti corridori sono già vicinimacchina della giuria, pronti a scattare sin dal ...

