Corso Sempione 27: Ale e Franz omaggiano su Rai2 il cabaret milanese degli anni d’oro (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ale e Franz In compagnia di Ale & Franz, Rai2 rende omaggio ai grandi maestri della comicità milanese e italiana, dagli anni ’70 in poi, con una serata in onda il 26 maggio alle 21.20: “Corso Sempione 27”. Con artisti come Paolo Rossi, i Gatti di vicolo Miracoli e Massimo Boldi, Ale & Franz daranno vita ad uno show live ricco di filmati delle Teche Rai, aneddoti, sketch insieme ai mitici protagonisti degli anni d’oro del cabaret. Il tutto accompagnato da brani di repertorio dal vivo e canzoni eseguite insieme alla band “resident” del programma, poiché la musica è stata ed è la grande protagonista delle carriere sia degli ospiti che dei “padroni di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ale eIn compagnia di Ale &rende omaggio ai grandi maestri della comicitàe italiana, dagli’70 in poi, con una serata in onda il 26 maggio alle 21.20: “27”. Con artisti come Paolo Rossi, i Gatti di vicolo Miracoli e Massimo Boldi, Ale &daranno vita ad uno show live ricco di filmati delle Teche Rai, aneddoti, sketch insieme ai mitici protagonistidel. Il tutto accompagnato da brani di repertorio dal vivo e canzoni eseguite insieme alla band “resident” del programma, poiché la musica è stata ed è la grande protagonista delle carriere siaospiti che dei “padroni di ...

Advertising

gianlu_79 : RT @bubinoblog: CORSO SEMPIONE 27: LA GRANDE COMICITÀ SU RAI2 CON ALE & FRANZ E TANTI OSPITI - bubinoblog : CORSO SEMPIONE 27: LA GRANDE COMICITÀ SU RAI2 CON ALE & FRANZ E TANTI OSPITI - kattivector : @StefanoMorand13 @ricpuglisi AAAA cercasi stalla in Corso Sempione Milano da trasformare in villa con piscina No Perditempo - ricpuglisi : RT @StefanoMorand13: @kattivector @ricpuglisi Domanda: ma questi leggendari appartamenti di lusso in corso Sempione a Milano che costano me… - StefanoMorand13 : @kattivector @ricpuglisi Domanda: ma questi leggendari appartamenti di lusso in corso Sempione a Milano che costano… -