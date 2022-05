Bill Gates e la lotta ai virus: 'Collaborazione con Pfizer per sconfiggere la malaria' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Bill Gates è intervenuto al World Economic Forum di Davos, parlando ancora della Pandemia di Sars - Cov - 2. "C'è ancora bisogno di soldi, ma l'attenzione sul Covid sta svanendo" rivela. Nel panel "... Leggi su globalist (Di mercoledì 25 maggio 2022)è intervenuto al World Economic Forum di Davos, parlando ancora della Pandemia di Sars - Cov - 2. "C'è ancora bisogno di soldi, ma l'attenzione sul Covid sta svanendo" rivela. Nel panel "...

Advertising

GiovaQuez : Che il #vaiolodellescimmie è dovuto ad una fuoriuscita da un laboratorio segreto ucraino, finanziato da Pentagono e… - paradoxMKD : RT @Z3r0Rules: Al WEF Big Pharma noto x illeciti e stragi con farmaci pericolosi ed un oligarca dell'informatica ?? non eletti da nessuno (… - rikercommander : RT @ClaudioDeglinn2: Bill Gates il padre del vaccino del vaiolo delle scimmie..già lo aveva pronto dal 2019..ha la palla di cristallo..o..… - GHERARDIMAURO1 : RT @ClaudioDeglinn2: Bill Gates il padre del vaccino del vaiolo delle scimmie..già lo aveva pronto dal 2019..ha la palla di cristallo..o..… - EnricoFRossi : RT @boni_castellane: Pongo una domanda non retorica: perché Bill Gates parla al Wef come esperto di pandemie? -