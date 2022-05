WhatsApp, da ottobre non si potrà più usare su alcuni telefoni: ecco quali (Di martedì 24 maggio 2022) La rimozione del supporto riguarderà alcune versioni di iOs ed è necessaria per dar seguito alle ultime funzionalità ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 24 maggio 2022) La rimozione del supporto riguarderà alcune versioni di iOs ed è necessaria per dar seguito alle ultime funzionalità ...

Advertising

ilSalvagenteit : Da ottobre WhatsApp non funzionerà più su iPhone 5 e 5c - ParliamoDiNews : WhatsApp non sarà disponibile su questi cellulari da ottobre - Matrice Digitale #Android #compatibilit #evidenza… - CarloMauri1 : Un nuovo post dal titolo (WhatsApp, da ottobre non si potrà più usare su iPhone 5 e 5c) è stato pubblicato su Carlo… - matricedigitale : WhatsApp non sarà disponibile su questi cellulari da ottobre di @liviovarriale #Tech #Android #compatibilità… - HDblog : RT @HDblog: WhatsApp: fine supporto iOS 10 e 11 a ottobre. Quali iPhone saranno esclusi -