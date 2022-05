Tessera sanitaria | si rischia una multa da 100€ Occhio a questo particolare dettaglio

Advertising

xc_moons : La settimana scorsa avevo perso la carta d'identità e la tessera sanitaria... Stamattina mettevo in ordine l'armadi… - StefanoGaloppo : Violazione degli obblighi di comunicazione al Sistema tessera sanitaria - - hecanbemyjailer : Sabato sera ho perso il portafogli con TUTTI i documenti dentro. Carta d'identità elettronica, patente, tessera san… - fisco24_info : Trasmissione dati TS: sanzione di 100 euro sulla violazione relativa a ogni documento ma ravvedibile: La sanzione d… - Leone1Licia : RT @santegidionews: A proposito di diritto alla salute: nell'hub di Sant'Egidio i numeri parlano chiaro: solo il 18,8% (meno di 1 su 5) ave… -

Occhio alla. L' Agenzia delle Entrate ha fatto sapere quali sono le sanzioni previste in caso di omessa o tardiva ed errata trasmissione dei dati al Sistema. Di fatto viene ...Oltre al documento di identità e allaelettorale ci si dovrà recare al seggio indossando la ...votare facendo richiesta al proprio Comune del voto al domicilio o presso la struttura. ...L'Agenzia delle Entrate ha fatto sapere le sanzioni in caso di omessa o tardiva ed errata trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria.La sanzione di 100 euro prevista per le violazioni relative alla trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria si applica per ogni documento ...