Samuel L. Jackson nel cast del film reboot di Garfield (Di martedì 24 maggio 2022) L'attore Samuel L. Jackson sarà uno dei protagonisti, accanto a Chris Pratt, del nuovo film dedicato alle avventure di Garfield. Il reboot delle avventure di Garfield potrà contare sulla prestigiosa presenza di Samuel L. Jackson. Il progetto che riporterà sul grande schermo i simpatici personaggi creati da Jim Davis non ha ancora una data prevista per il debutto nelle sale. Il nuovo film dedicato al gatto Garfield racconterà una nuova avventura del gatto che affronta con grande ironia la vita e ama mangiare le lasagne, è molto legato al suo padrone Jon Arbuckle e al cane Odie. Il fumetto è uno dei più conosciuti al mondo ed è persino entrato nel Guinness dei Primati, oltre ad aver dato vita a …

