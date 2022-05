Juventus | Pavarese | “Ha sofferto l’addio di Ronaldo Su Vlahovic…”

(Di martedì 24 maggio 2022) A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), è intervenuto Luigi, ex direttore sportivo del Napoli. Di seguito un estratto realizzato dalla redazione de IlSognoNelCuore.com. Edoardo De Lauentiis,: “Figura ingombrante per i calciatori” “Il pensiero dei tifosi sull’uscita del Napoli dello Scudetto? Non credo ai complotti della società che non ha deciso di vincere. La squadra è stata migliorata rispetto all’anno scorso, con l’innesto di Anguissa, lo stesso Juan Jesus e comunque con Osimhen che ha trovato maggiore continuità. La società, però, sarebbe dovuta intervenire prima. Giuntoli? E’ uno dei migliori direttori sportivi in Italia. Sulla società del Napoli? La figura di Edoardo De Laurentiis è troppo ingombrante nei confronti dei calciatori. ...

