Forti Insieme, talk tutto al femminile di Pantene con Chiara Ferragni e Unobravo: focus sul gender gap (Di martedì 24 maggio 2022) La campagna Forti Insieme, lanciata da Pantene e Chiara Ferragni a luglio 2021 per supportare le start up femminili in collaborazione con Women’s Forum for the Economy & Society e LVenture Group, prosegue nel suo obiettivo di empowerment femminile con un talk che si è svolto oggi 24 maggio, con protagoniste Valeria Consorte – Vice President Beauty Care P&G Italia, Chiara Ferragni e Danila De Stefano, CEO & Founder della startup vincitrice Unobravo. Tre voci di donne in prima linea sul tema del gender gap, tre testimonianze per condividere con il pubblico i risultati ottenuti e i progetti messi in atto da Unobravo, grazie al supporto economico di € 75.000 ricevuto dalla call ... Leggi su ildenaro (Di martedì 24 maggio 2022) La campagna, lanciata daa luglio 2021 per supportare le start up femminili in collaborazione con Women’s Forum for the Economy & Society e LVenture Group, prosegue nel suo obiettivo di empowermentcon unche si è svolto oggi 24 maggio, con protagoniste Valeria Consorte – Vice President Beauty Care P&G Italia,e Danila De Stefano, CEO & Founder della startup vincitrice. Tre voci di donne in prima linea sul tema delgap, tre testimonianze per condividere con il pubblico i risultati ottenuti e i progetti messi in atto da, grazie al supporto economico di € 75.000 ricevuto dalla call ...

Advertising

AntoVitiello : #Pioli: 'Ho detto ai giocatori che siamo stati i migliori fino ad oggi, ma che dobbiamo esserlo anche domani. Ai ti… - ilvsaturn : Chiara at pantene forti insieme event??@ChiaraFerragni - flamanc24 : RT @21metgala: Chiara Ferragni attends the 'Forti Insieme' photocall in Milan, Italy. - Emanuel36525644 : RT @mikz89632: Imparando a seguirvi in silenzio, imparando ad amarvi, ricordando ogni piccolo gesto di vero amore, e voi imparando a ricomi… - mariaga15962342 : RT @mikz89632: Imparando a seguirvi in silenzio, imparando ad amarvi, ricordando ogni piccolo gesto di vero amore, e voi imparando a ricomi… -