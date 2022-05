Diverticoli | cosa fare se s’infiammano? I cibi da evitare e i famarci ad hoc I consigli del Dottor Massimiliano Di Paola | chirurgo

Leggi su iodonna

(Di martedì 24 maggio 2022) Isono piccole estroflessioni della muintestinale e sono molto frequenti, specie tra gli anziani. Eppure spesso se ne ignora la presenza. «Riguardano oltre il 50% della popolazione over 60. E la percentuale sale fino a raggiungere i due terzi tra gli ultra ottantenni. Tra le cause ci sono di certo cattivi stili di vita, ma la genetica è un fattore aggravante. Mentre in Occidente iinteressano il colon sinistro, in Oriente, al contrario, si presentano nella parte destra», spiega ilDi, Direttore dell’Unità Operativa Complessa Chirurgia Generale e d’Urgenza dell’Ospedale San Pietro Fatebenefratelli di Roma. Allora come prevenirne l’infiammazione? ...