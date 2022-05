Cavani alla Salernitana | parla l’agente | “Per ora è difficile | nessun contatto”

Advertising

Gazzetta_it : Iervolino: 'Nicola resta alla Salernitana. Obiettivi? Cercherò di prendere Cavani...' - domenico_damore : RT @RwondoNaples: Il ritorno di Cavani sarebbe una cosa troppo intelligente da fare, in stile Ibrahimovic, darebbe troppe motivazioni alla… - infoitsport : Il sogno di Iervolino, ma davvero Cavani può finire alla Salernitana? - infoitsport : Miccichè: “Cavani-Salernitana? Un colpo alla Sabatini. A Napoli c’è Osimhen” - giusarmi : @MarcoDiMaro Mertens tutta la vita anche se ho amato alla follia cavani -

' Se fosse possibile e gradito al tecnico, cercherei di prendere. Mi piacerebbe che concludesse la sua carriera da noi a Salerno, ecco vorrei regalarecittà il Matador' . Così il ...Ultime calcio mercato - Peppe Iannicelli, giornalista di Canale 21, ha parlato della possibilità diSalernitana nel suo editoriale per Optimagazine.com: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie... confermando tutti i rumors in un'intervista a Il Mattino: Olivera a Napoli e Cavani a Salerno: tifosi azzurri furibondi Insomma, l'uruguaiano che i napoletani avrebbero voluto in azzurro potrebbe ..."Sono felice di parlare stasera, 24 ore dopo questa impresa. Mi sono nascosto in me stesso, ero veramente affaticato e stavo per implodere. Oggi ho dormito a lungo, tutto il giorno, e mi ...