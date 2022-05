Armi, statuto, rifiuti e comunali: ecco gli strappi di Conte. E Petrocelli è nel M5s (Di martedì 24 maggio 2022) Beppe Grillo pensa che Giuseppe Conte – “il piacione”, come lo chiama il comico – voglia rompere con il governo e presentarsi alle prossime elezioni, magari anticipate, con un nuovo simbolo... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di martedì 24 maggio 2022) Beppe Grillo pensa che Giuseppe– “il piacione”, come lo chiama il comico – voglia rompere con il governo e presentarsi alle prossime elezioni, magari anticipate, con un nuovo simbolo...nuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Advertising

fabbri333 : RT @ilfoglio_it: Conte ha almeno quattro motivi per uscire dal governo: armi, statuto, rifiuti e comunali. Intanto si scopre che il putinia… - ilfoglio_it : Conte ha almeno quattro motivi per uscire dal governo: armi, statuto, rifiuti e comunali. Intanto si scopre che il… - simocanettieri : Armi, statuto, rifiuti e comunali: così a giugno Conte può strappare. Ma intanto sorpresa: Vito Petrocelli fa ancor… - italskipper : RT @DomaniGiornale: Lavorare a una messa in scena dei Sette contro Tebe di Eschilo durante la guerra in Ucraina fa pensare allo statuto del… - donatodonati : RT @DomaniGiornale: Lavorare a una messa in scena dei Sette contro Tebe di Eschilo durante la guerra in Ucraina fa pensare allo statuto del… -