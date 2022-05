(Di martedì 24 maggio 2022) Marco, ex portiere del, ha espresso il suo pensiero su Zlatan, fresco campione d'Italia con i rossoneri

Advertising

sportli26181512 : Amelia: 'Se Ibra ha speso belle parole su Pioli vuol dire tanto. Il suo merito è aver valorizzato i suoi giocatori'… - gilnar76 : Amelia: «Ibrahimovic? Mentalmente giocherebbe fino a 50 anni» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : Amelia: «Ibrahimovic? Mentalmente giocherebbe fino a 50 anni» - sportli26181512 : Amelia su Ibra: 'Sono convinto che andrà avanti a giocare. I giovani hanno bisogno di esempi come lui': Intervenuto… - MilanWorldForum : Amelia su Ibra. Le dichiarazioni QUI -) -

Pianeta Milan

Nella ripresa assedio rossonero con gol dial 76 ma il fortino del Genoa resse: 2 - 1 ... di cui uno parato da, e la doppietta di Borriello a ribaltare l'iniziale vantaggio genoano ... Amelia: “Ibrahimovic giocherebbe fino a 50 anni. E' importante per il Milan” Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha parlato di Stefano Pioli a SkySport24. Di seguito un estratto delle sue parole: "Se Ibrahimovic ha speso belle ...Marco Amelia, ex portiere rossonero, ha parlato così di Stefano Pioli a SkySport24: "Se Ibrahimovic ha speso belle parole su Pioli vuol dire tanto. Tutti parlano bene di Pioli, anche ...