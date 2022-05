Votare al referendum è anche un modo per omaggiare Giovanni Falcone (Di lunedì 23 maggio 2022) Questo è un giorno in cui non si può che parlare di giustizia, come valore supremo di condivisione d'intenti e propositi. È il giorno in cui ricorre il triste anniversario della strage di Capaci, alla vigilia di un momento che può essere importante per la giustizia e per la natura del suo ruolo di pubblico servizio. Partiamo dalla considerazione che proprio di questo momento, purtroppo, in molti sono all'oscuro: solo il 56% di noi italiani è a conoscenza del prossimo referendum sulla giustizia del 12 giugno (Ipsos) dunque del valore che possono avere le nostre risposte ai quesiti referendari finalmente proposti. E addirittura pare solo il 28% sia intenzionato ad andare alle urne. Abrogazione della “legge Severino”, limitazione delle misure cautelari, valutazione dei magistrati, riforma del Csm, separazione delle carriere dei magistrati: questi in estrema sintesi gli ... Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) Questo è un giorno in cui non si può che parlare di giustizia, come valore supremo di condivisione d'intenti e propositi. È il giorno in cui ricorre il triste anniversario della strage di Capaci, alla vigilia di un momento che può essere importante per la giustizia e per la natura del suo ruolo di pubblico servizio. Partiamo dalla considerazione che proprio di questo momento, purtroppo, in molti sono all'oscuro: solo il 56% di noi italiani è a conoscenza del prossimosulla giustizia del 12 giugno (Ipsos) dunque del valore che possono avere le nostre risposte ai quesiti referendari finalmente proposti. E addirittura pare solo il 28% sia intenzionato ad andare alle urne. Abrogazione della “legge Severino”, limitazione delle misure cautelari, valutazione dei magistrati, riforma del Csm, separazione delle carriere dei magistrati: questi in estrema sintesi gli ...

