Si schianta contro un palo a Fara Gera d'Adda: grave un 41enne (Di lunedì 23 maggio 2022) Fara Gera d'Adda. Un automobilista si è schiantato contro un palo, questa mattina a Fara Gera d'Adda. Intorno alle 7.30, in via Bergamo, un suv è uscito di strada, ha strisciato contro ad un muretto, è entrato in un campo ed è finito contro un palo. Il conducente ha riportato delle ferite gravi, tanto che sul posto, oltre all'ambulanze e all'automedica, è arrivato anche l'elisoccorso del 118. Per liberarlo dalle lamiere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, mentre i carabinieri di Pioltello si sono occupati dei rilievi per determinare la dinamica dello schianto. Il 41enne è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Monza.

