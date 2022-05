Roma, ora si rubano anche gli alberi: sradicati dal marciapiede durante la notte (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma. Nella Capitale non si disprezza nulla, e tutto può essere oggetto di furto: automobili, cerchioni, fontanelle, tombini di ghisa, reliquie di santi, frammenti di strutture architettoniche, portafogli etc. Di tutto, tranne la vegetazione. Almeno fino a qualche tempo fa. Furto di alberi in zona Balduina L’ultima novità nel mercato dei furti riguarda gli alberi. Di quelli che normalmente vengono piantanti sul marciapiede per allietare le passeggiate di turisti e borghesi, e che alle volte, soprattutto d’estate, sono indispensabili per potersi prendere una pausa dal caldo. Ebbene, proprio questi esemplari, meglio noti come “prunus”, tipo di albero da frutto dalle foglie rossastre, sono stati oggetto di una rapina negli ultimi tempi. Precisamente all’angolo tra via Balduina e viale Ambrosio, un architetto del ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022). Nella Capitale non si disprezza nulla, e tutto può essere oggetto di furto: automobili, cerchioni, fontanelle, tombini di ghisa, reliquie di santi, frammenti di strutture architettoniche, portafogli etc. Di tutto, tranne la vegetazione. Almeno fino a qualche tempo fa. Furto diin zona Balduina L’ultima novità nel mercato dei furti riguarda gli. Di quelli che normalmente vengono piantanti sulper allietare le passeggiate di turisti e borghesi, e che alle volte, soprattutto d’estate, sono indispensabili per potersi prendere una pausa dal caldo. Ebbene, proprio questi esemplari, meglio noti come “prunus”, tipo di albero da frutto dalle foglie rossastre, sono stati oggetto di una rapina negli ultimi tempi. Precisamente all’angolo tra via Balduina e viale Ambrosio, un architetto del ...

