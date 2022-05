La salvezza non basta, l’allenatore di Serie A si prepara all’addio (Di lunedì 23 maggio 2022) In Serie A si registrerà un cambio inaspettato in panchina: dopo la brillante salvezza, il destino dell’allenatore prende un’altra direzione Stagione molto positiva per l’Udinese. I friulani hanno concluso la stagione in dodicesima posizione. Nell’ultima giornata, i bianconeri hanno onorato il campionato mettendo a repentaglio la salvezza della Salernitana. La formazione di Cioffi ha rifilato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 23 maggio 2022) InA si registrerà un cambio inaspettato in panchina: dopo la brillante, il destino delprende un’altra direzione Stagione molto positiva per l’Udinese. I friulani hanno concluso la stagione in dodicesima posizione. Nell’ultima giornata, i bianconeri hanno onorato il campionato mettendo a repentaglio ladella Salernitana. La formazione di Cioffi ha rifilato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

