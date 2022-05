Clarissa Selassié parla dopo l’intervento: ecco come sta l’ex gieffina (VIDEO) (Di lunedì 23 maggio 2022) Clarissa Selassié dopo l’operazione aggiorna i fan riguardo le sue condizioni fisiche: ecco le parole dell’ex gieffina La giovane Clarissa Selassié negli ultimi mesi ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip 6 insieme alle sue sorelle Lulù e Jessica. Le tre princess sono riuscite a conquistare il cuore degli italiani attraverso la loro semplicità. Clarissa, Lulù e Jessica si sono messe in gioco fin da subito e spesso hanno dovuto affrontare duri scontri in Casa tra i coinquilini. dopo l’esperienza condivisa, le tre sorelle stanno continuando a lavorare anche su inediti progetti che tra qualche settimana sveleranno ai loro fan. Intanto negli ultimi giorni Clarissa si è sottoposta ad ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 maggio 2022)l’operazione aggiorna i fan riguardo le sue condizioni fisiche:le parole delLa giovanenegli ultimi mesi ha varcato la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip 6 insieme alle sue sorelle Lulù e Jessica. Le tre princess sono riuscite a conquistare il cuore degli italiani attraverso la loro semplicità., Lulù e Jessica si sono messe in gioco fin da subito e spesso hanno dovuto affrontare duri scontri in Casa tra i coinquilini.l’esperienza condivisa, le tre sorelle stanno continuando a lavorare anche su inediti progetti che tra qualche settimana sveleranno ai loro fan. Intanto negli ultimi giornisi è sottoposta ad ...

Advertising

BarbonElle : Buongiorno buongiorno buongiorno a tutti, ma a Clarissa Bernadette Selassie un po' di più visto che mi ha aiutato a… - _jerulinafelice : Concordo e questo non vuol dire non rispettare il legame stretto che ha con Lulù e Clarissa. Le Selassiè non sono… - infoitcultura : Clarissa Selassiè, l’ex gieffina ci svela i motivi della sua assenza social - infoitcultura : Clarissa Selassié lontana dai social/ 'L'intervento mi ha stravolto la vita' - ParliamoDiNews : Clarissa Selassié si è rifatta il seno: `Questa operazione mi ha cambiato la vita` #clarissa #selassié #rifatta… -

Maria, figlia Carmen Russo/ La prima comunione e il 'Tuca tuca' dei genitori Presenti anche Manila Nazzaro, Giucas Casella, Jessica e Clarissa Selassié, Amedeo Goria. Carmen Russo: "La mia battaglia per avere Maria"/ "Mia madre Era una guerriera" Carmen Russo ed Enzo Paolo ... Sorelle Selassiè, un décolleté nuovo di zecca per la principessa Clarissa infatti si è rifatto il petto e negli scorsi giorni è apparsa con un reggiseno post operatorio che dovrà indossare per diverso tempo. A causa dell'anestesia ha trascorso alcuni giorni in cui ... Gossip News Presenti anche Manila Nazzaro, Giucas Casella, Jessica e, Amedeo Goria. Carmen Russo: "La mia battaglia per avere Maria"/ "Mia madre Era una guerriera" Carmen Russo ed Enzo Paolo ...infatti si è rifatto il petto e negli scorsi giorni è apparsa con un reggiseno post operatorio che dovrà indossare per diverso tempo. A causa dell'anestesia ha trascorso alcuni giorni in cui ... Clarissa e Jessica Selassi in lacrime Abbiamo visto nostro padre in carcere