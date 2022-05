Atalanta, Sartori: 'Non ci aspettavamo tanta continuità, Percassi voleva solo che rimanessimo in A a lungo' (Di lunedì 23 maggio 2022) Il ds uscente dell'Atalanta, Giovanni Sartori, ha parlato dal palco in occasione della Hall of Fame del calcio italiano: “Non mi... Leggi su calciomercato (Di lunedì 23 maggio 2022) Il ds uscente dell', Giovanni, ha parlato dal palco in occasione della Hall of Fame del calcio italiano: “Non mi...

Advertising

Lollover94 : @ExiledRomanista Valore straordinario sono zero titoli che ha ottenuto a Roma. Per restare in Italia Marotta e Para… - sportli26181512 : Atalanta, ecco chi è il nuovo ds: Ormai è attesa a ore la firma del responsabile dell'area tecnica dell'Atalanta Gi… - dalbertocarlos_ : @EMMEESSE_ L’Atalanta adesso arriva al dunque, se ne andranno Gasp e Sartori, si vedrà se la società ha fatto il sa… - ParmeshSriv : RT @corradone91: Cambierà tutto all'#Atalanta, dopo la partnership #Pagliuca/#Percassi. In arrivo Tony #DAmico come ds (#Sartori al Bologna… - corradone91 : Cambierà tutto all'#Atalanta, dopo la partnership #Pagliuca/#Percassi. In arrivo Tony #DAmico come ds (#Sartori al… -