Scudetto Milano | esplode urlo in piazza Duomo | è festa grande

Advertising

GoalItalia : ?? MILAN CAMPIONE D'ITALIA ?? Lo #Scudetto resta a Milano... ma cambia sponda ???? - Open_gol : Salvini ha accusato il primo cittadino di non essere riuscito ad autorizzare un maxischermo per il match del Milan.… - chetempochefa : “Io stasera devo andare da @fabfazio. Devo prendere il treno, sono senza voce, ci sarà la vittoria dello scudetto a… - 123mariolino : @ADeLaurentiis A Milano tripudio e festa dei tifosi del Milan che inneggiano allo scudetto. Ovviamente tutti frustr… - KaralisPaolo : Giustamente la #Lega ha organizzato due premiazioni (Reggio Emilia e Milano) inviando due figure istituzionali dist… -

20.45 Piazza Duomo gremita,è rossonera E' stata chiusa la fermata metro del Duomo dia causa della piazza gremita di tifosi del Milan. In piazza infatti, dove erano già presenti .........di gioia in piazza Duomo E' un boato di gioia quello che si alza in piazza Duomo aal triplice fischio in campo a Reggio Emilia che decreta il Milan campione d'Italia. E' il 19esimo...Il Milan è Campione d’Italia: i rossoneri hanno conquistato il 19° scudetto della propria storia battendo il Sassuolo all’ultima giornata. Il Milan è Campione d’Italia per la 19ª… Leggi ...Sarebbe stata una giornata perfetta". Così all'Adnkronos l'ex sindaco di Milano, Gabriele Albertini, tifoso milanista, a proposito della vittoria dello Scudetto. "La prima cosa che mi viene in mente è ...