Leclerc tradito dalla sua Ferrari, in Spagna altra gara amara. Verstappen ringrazia Perez e torna al comando (Di domenica 22 maggio 2022) Questa fa male. Se le due precedenti gare un po’ storte erano state dovute a una grande Red Bull e a un errore – a Imola – di Leclerc, stavolta il monegasco non ha nessuna colpa e viene tradito dalla sua Ferrari. Che lo lascia a mani vuote e in un colpo solo lo costringe anche a cedere la vetta della classifica del Mondiale. E’ un GP di Spagna davvero amaro per il Cavallino rampante, che anche stavolta partiva dalla pole position con il classe 1996 e che a metà gara sembrava pienamente in controllo delle operazioni, anche in virtù di una serie di problemi per Verstappen, tra il DRS che non si apriva e un fuoripista in cui era incappato anche Carlos Sainz, che al via pattina e perde posizioni, quindi va nella ghiaia e ne perde altre. Alla fine finirà ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Questa fa male. Se le due precedenti gare un po’ storte erano state dovute a una grande Red Bull e a un errore – a Imola – di, stavolta il monegasco non ha nessuna colpa e vienesua. Che lo lascia a mani vuote e in un colpo solo lo costringe anche a cedere la vetta della classifica del Mondiale. E’ un GP didavvero amaro per il Cavallino rampante, che anche stavolta partivapole position con il classe 1996 e che a metàsembrava pienamente in controllo delle operazioni, anche in virtù di una serie di problemi per, tra il DRS che non si apriva e un fuoripista in cui era incappato anche Carlos Sainz, che al via pattina e perde posizioni, quindi va nella ghiaia e ne perde altre. Alla fine finirà ...

