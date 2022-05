Calcio, Europei Under 17: risultati e classifiche (Di domenica 22 maggio 2022) I risultati e le classifiche degli Europei Under 17 di Calcio. Le 16 squadre partecipanti (Israele e le 15 squadre qualificate dal turno elite) sono divise in quattro Gruppi: nel Gruppo A troviamo l’Italia insieme a Germania, i padroni di casa dell’Israele e Lussemburgo, nel Gruppo B ci sono i campioni in carica dell’Olanda insieme a Francia, Bulgaria e Polonia, nel Gruppo C sono state inserite Serbia, Spagna, Turchia e Belgio e, infine, nel Gruppo D troviamo Danimarca, Portogallo, Scozia, Svezia. Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta. classifiche Gruppo AGermania 6 Italia 3 Israele 3 Lussemburgo 0 Gruppo B Olanda 9 Francia 6 Bulgaria 1 Polonia 1 Gruppo C Spagna 6 Serbia 4 Belgio 1 Turchia 0 Gruppo D Portogallo 6 Svezia ... Leggi su sportface (Di domenica 22 maggio 2022) Ie ledegli17 di. Le 16 squadre partecipanti (Israele e le 15 squadre qualificate dal turno elite) sono divise in quattro Gruppi: nel Gruppo A troviamo l’Italia insieme a Germania, i padroni di casa dell’Israele e Lussemburgo, nel Gruppo B ci sono i campioni in carica dell’Olanda insieme a Francia, Bulgaria e Polonia, nel Gruppo C sono state inserite Serbia, Spagna, Turchia e Belgio e, infine, nel Gruppo D troviamo Danimarca, Portogallo, Scozia, Svezia. Le prime due classificate di ogni raggruppamento accederanno alla fase a eliminazione diretta.Gruppo AGermania 6 Italia 3 Israele 3 Lussemburgo 0 Gruppo B Olanda 9 Francia 6 Bulgaria 1 Polonia 1 Gruppo C Spagna 6 Serbia 4 Belgio 1 Turchia 0 Gruppo D Portogallo 6 Svezia ...

Advertising

ellaamadonna : Stasera prevedo serata magra in pizzeria perché staranno tutti a casa a guardare la partita di calcio, un po' come… - Poghos2003 : @CitroGuarino Non seguo calcio tolti europei e mondiali (e forse manco più quelli lol) ma per me le tifoserie delle… - tiziano_l : @GiuseppeConi1 @michalsangerman @CucchiRiccardo Purtroppo non essere stati capaci a servire Immobile. Agli Europei… - CVinzi : I capi del calcio europei hanno creato una Coppa di MERDA, le prime due italiane partecipanti? Due squadre di MERDA ???? - Davide46536857 : @Bea_Mary84 @RBaronio A me risultano 7 + bonus fino ad arrivare a 9 e cmq uno sproposito ...detto questo invece è i… -