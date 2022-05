Mutu | «Allenare la Fiorentina sarebbe un sogno Vlahovic? Solo il tempo dirà se ha fatto bene»

(Di sabato 21 maggio 2022) Adrian, ex attaccante die Juve, ha parlato della sfida tra le due squadre ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Adrian, ex attaccante die Juve, ha parlato della sfida tra le due squadre ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:LA– «il mio. Firenze mi è rimasta nel cuore». CHIELLINI – «E’ un leader assoluto. Cannavaro e Nesta avevano più qualità, ma lui ha lottato sempre. Ha tutto il mio rispetto».– «Se haloil». RETROSCENA ROMA – «Si mi chiamò Totti, ma gli dissi di no». MODELLI – «Inzaghi e Italiano». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il numero c'è ancora, quelno. "Ora sono un uomo equilibrato", dice Adrian. Da anni è un allenatore, da mesi l'allenatore di una delle grandi di Romania: il Rapid Bucarest. Guarda tutta la Serie ...Commenta per primo L'ex attaccante romeno Adrian(doppio ex di Fiorentina - Juventus, ora sulla panchina del Rapid Bucarest) ha dichiarato in un'... il mio sogno è dila squadra viola'. '...Adrian Mutu, ex attaccante della Juventus ma anche della Fiorentina, ha svelato alla Gazzetta dello Sport che gli piacerebbe tornare in viola. "Il mio sogno sarebbe quello di allenare la Fiorentina.Nel giorno in cui la Fiorentina si gioca l'accesso all'Europa contro la Juventus, La Gazzetta dello Sport ha intervistato l'ex numero 10 viola Adrian Mutu. Ecco le sue parole alla ...