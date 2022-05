Migliorano le piccole ricoverate al Gemelli (Di sabato 21 maggio 2022) Resta in prognosi riservata una delle due bambine di 4 anni ricoverate presso il Policlinico Gemelli di Roma e ferite durante l'incidente all'asilo Primo maggio dell' Aquila. A causa di una delicata ... Leggi su quotidiano (Di sabato 21 maggio 2022) Resta in prognosi riservata una delle due bambine di 4 annipresso il Policlinicodi Roma e ferite durante l'incidente all'asilo Primo maggio dell' Aquila. A causa di una delicata ...

Advertising

baumanstyle : Io a forza di poster sto esaurando lo spazio sul muro ma watch me passare e chiedere se hanno un poster in più perc… - Rickuiqui : @slurenzo io anche oddio.. nella mia mente queste piccole cose migliorano la giornata delle persone e magari non è così - aka_rebel8 : @kat_prima @CompagnoHoppi Nel 2003 una legge obbligò i fumatori a fumare fuori dai locali. Dopo due o tre mesi di r… - EliAli22 : Ho sentito che durante l'Eurovision una YouTuber trans, cui un tassista si è rifiutato di accettare di venire appen… - Aurix957 : @Mirko799 @fabio200908 Ma anche con le piccole. La sensazione è che tutte migliorano noi rimaniamo li e sembriamo statici -