La capsula “Starliner” della Boeing attraccata sulla Iss

(Di sabato 21 maggio 2022) Lasi è agganciata per la prima volta alla Stazione Spaziale Internazionale, con un'ora di ritardo rispetto ai tempi previsti. Dopo un primo tentativo fallito del 2019, questo voloautomatizzato e senza equipaggio rappresenta un successo per la, superata dalla Space-X nella corsa alla Iss dove le due aziende, secondo gli obbiettiviNasa, dovrebbero costituire l'alternativa alle Soyuz russe. Il volo di prova, partito ieri, vuole dimostrare la possibilità che il veicolo spaziale è sicuro per il futuro trasporto di passeggeri.video width="746" height="420" ...

... quando si tratta del docking di una nuova unità vengono eseguiti dei test e lo stesso è accaduto per laBoeing CST - 100. Poco dopo le 23 di ieri la navicella si trovava a 750 ...Volo senza equipaggio, nel 2019 il primo tentativo era fallitoL'astronave e' entrata in contatto alle 20:28 ora orientale (0028 GMT di sabato), poco piu' di 24 ore dopo essere decollata dal Kennedy Space Center in Florida in una missione per dimostrare di essere ...