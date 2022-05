«Il fascismo non è qui!», «E invece è proprio qui» (Di sabato 21 maggio 2022) Se una notte un viaggiatore, percorrendo le strade d’Italia, si addentra in una zona interna dove i segnali radio si smorzano, può fare l’esperienza di uno strano bipolarismo radiofonico, che oscilla tra due stazioni opposte per ideologia, ma comparabili per potenza di mezzi, Radio Radicale e Radio Maria: il diavolo e l’acqua santa dell’etere. Qualche anno fa i programmi di questi due canali avevano più gusto. Su Radio Maria, don Livio Fanzaga spiegava con dotta esegesi come le rivelazioni della Madonna di Medjugorje invitassero a votare per Berlusconi, mentre su Radio Radicale andava in onda, fino alla fine della sua esistenza avvenuta nel 2016, il lungo comizio di Giacinto Pannella detto Marco: una esperienza quasi proustiana di flusso di coscienza, saltando di palo in frasca dall’eterno ricordo delle campagne divorzista e abortista all’immancabile riferimento alla fame nel mondo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 21 maggio 2022) Se una notte un viaggiatore, percorrendo le strade d’Italia, si addentra in una zona interna dove i segnali radio si smorzano, può fare l’esperienza di uno strano bipolarismo radiofonico, che oscilla tra due stazioni opposte per ideologia, ma comparabili per potenza di mezzi, Radio Radicale e Radio Maria: il diavolo e l’acqua santa dell’etere. Qualche anno fa i programmi di questi due canali avevano più gusto. Su Radio Maria, don Livio Fanzaga spiegava con dotta esegesi come le rivelazioni della Madonna di Medjugorje invitassero a votare per Berlusconi, mentre su Radio Radicale andava in onda, fino alla fine della sua esistenza avvenuta nel 2016, il lungo comizio di Giacinto Pannella detto Marco: una esperienza quasi proustiana di flusso di coscienza, saltando di palo in frasca dall’eterno ricordo delle campagne divorzista e abortista all’immancabile riferimento alla fame nel mondo ...

lauraboldrini : È la legge a dire che la manifestazione di #Casapound del #28maggio a Roma non si deve svolgere. L'apologia del fa… - meb : Il prof. #Orsini ha detto che suo nonno era felice ai tempi del fascismo. Mio nonno era prigioniero in un campo di… - EttoreVirgilio : @LaNotiziaTweet Ormai l'Italia col ritorno del fascismo ha raggiunto il punto di non ritorno. Che dolore! - CBinnella : RT @livic751: @PBerizzi cittadino:aumenta il gas @PBerizzi : fermiamo il fascismo cittadino:aumenta la benzina @PBerizzi :fermiamo il fasci… - MarcoCamillieri : @giorgiomaresi Non hanno mandato a morire centinaia di migliaia di italiani in guerre e guerrette, non hanno commes… -