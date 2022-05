Gasperini e l’Atalanta insieme, speriamo non per l’ultima volta (Di sabato 21 maggio 2022) Gasperini e l’Atalanta concluderanno la sesta stagione insieme, forse la più deludente: ma cambiare sarebbe un errore Ma davvero riuscireste a immaginare Gian Piero Gasperini lontano dall’Atalanta? No, sarebbe la risposta più logica e scontata per tutti coloro che in queste stagioni hanno amato la Dea quasi come una figlia. Sei i campionati insieme, iniziati nel modo più avvilente con quella serie di sconfitte consecutive che avrebbero potuto preludere al più banale degli esoneri. E invece la famiglia Percassi ha saputo avere pazienza, mostrando lungimiranza e competenza. Raccogliendo frutti probabilmente insperati. Cinque qualificazioni di fila nelle competizioni continentali, un calcio spumeggiante ed “europeo” che soprattutto fuori dall’Italia ha dato la sensazione che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 21 maggio 2022)concluderanno la sesta stagione, forse la più deludente: ma cambiare sarebbe un errore Ma davvero riuscireste a immaginare Gian Pierolontano dal? No, sarebbe la risposta più logica e scontata per tutti coloro che in queste stagioni hanno amato la Dea quasi come una figlia. Sei i campionati, iniziati nel modo più avvilente con quella serie di sconfitte consecutive che avrebbero potuto preludere al più banale degli esoneri. E invece la famiglia Percassi ha saputo avere pazienza, mostrando lungimiranza e competenza. Raccogliendo frutti probabilmente insperati. Cinque qualificazioni di fila nelle competizioni continentali, un calcio spumeggiante ed “europeo” che soprattutto fuori dall’Italia ha dato la sensazione che ...

