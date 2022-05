(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoGli uomini della Squadra Mobile di Napoli e del commissariato Secondigliano hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare con cui il gip del Tribunale di Napoli ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere e deglidomiciliari nei confronti di sei persone gravemente indiziate di aver costituito un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di rapina, porto e detenzione illegale di armi e ricettazione. Agli indagati sono state contestate 6e una tentata rapina commesse ai danni di, esercizi commerciali ed avventori degli. Il 16 marzo scorso tre indagati sono stati arrestati in quanto colti in flagranza per tentata rapina aggravata, porto e detenzione illegale ...

Advertising

MAnnurca : RT @SkyTG24: #Napoli, rapine a centri scommesse, negozi e uffici postali: 6 arresti - SkyTG24 : #Napoli, rapine a centri scommesse, negozi e uffici postali: 6 arresti - occhio_notizie : Agli indagati sono state contestate 6 rapine e una tentata rapina commesse ai danni di centri scommesse, esercizi c… - ottopagine : Rapine nei centri scommesse, negozi e davanti alle poste: sei arresti a Napoli #Napoli - anteprima24 : ** Rapine a centri scommesse, negozi e in uffici postali: 6 arresti ** -

Il Meridiano News

E MINACCE SUI BUS SCARANO / SINDACO N. 5 VERTENZA ROTOPRESS IN VIA MATTEI BEGAJ / SINDACO ... 11ESTIVI: PER MOLTI MA NON PER TUTTI ZUNTINI / ARA N. 12 DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO NIDO ...È ora un bolscevismo insurrezionale che si nutre diper il finanziamento, di truffe ... rizomatico direbbe qualcuno, che al tradizionale centralismo bolscevico innesta una molteplicità di... Rapina alle poste di Casalnuovo e ad altri esercizi commerciali: arrestati altri 6 della banda I Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Napoli nei confronti di un 24enne dei Quartieri Spagnoli già noto alle ...Arrestato a Roma per rapina impropria e deferito in stato di libertà per ricettazione di gioielli rubati un 39enne romano. Gli uomini delle volanti di Porta Maggiore lo hanno bloccato ieri in via dei ...