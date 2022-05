Mihajlovic verso l’addio al Bologna? Arnautovic piace alle big

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 20 maggio 2022) Situazione in continua evoluzione in casa rossoblù.alè un opzione possibile, per sostituirlo ci sarebbero tre nomi in lizza. Da capire anche quale sarà il futuro di Marko: l’austriacoa diverse big del nostro campionato.al: chi potrebbe sostituire il serbo? Effettivamente non è da escludere una partenza del serbo dopo quattro anni sulla panchina del. Con la firma di Sartori si deciderà il futuro del tecnico serbo, che ha ancora un anno di contratto. Tuttavia sarà il patron Saputo a decidere il suo destino.si è detto disponibile alla permanenza, ma la società è stata chiara. ...