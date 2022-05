Mamma preoccupata spiega perché non si può cambiare marca in mancanza di latte artificiale (Di venerdì 20 maggio 2022) Se siete genitori di un bambino piccolo o conoscete qualcuno che lo è, allora probabilmente sapete quanto sia difficile trovare il latte artificiale. Dalla fine dell’anno scorso, negli Stati Uniti è diventato incredibilmente difficile trovare il latte artificiale nei negozi per svariati motivi. Attualmente, il 40% dei latti artificiali del paese è fuori produzione. E anche se sostituire il latte artificiale con uno di un altro marchio o con il latte vaccino sembra la soluzione ideale, in realtà non lo è. Una Mamma ha utilizzato TikTok per rivelare come mai non possa comprare un marchio qualsiasi per sua figlia. E lei non è la sola. @momofrory Excuse my makeup less crying face this #formulashortage is so scary. #formulamilk #formulacrisis ... Leggi su it.newsner (Di venerdì 20 maggio 2022) Se siete genitori di un bambino piccolo o conoscete qualcuno che lo è, allora probabilmente sapete quanto sia difficile trovare il. Dalla fine dell’anno scorso, negli Stati Uniti è diventato incredibilmente difficile trovare ilnei negozi per svariati motivi. Attualmente, il 40% dei latti artificiali del paese è fuori produzione. E anche se sostituire ilcon uno di un altro marchio o con ilvaccino sembra la soluzione ideale, in realtà non lo è. Unaha utilizzato TikTok per rivelare come mai non possa comprare un marchio qualsiasi per sua figlia. E lei non è la sola. @momofrory Excuse my makeup less crying face this #formulashortage is so scary. #formulamilk #formulacrisis ...

Advertising

suunflow3r_ : sono preoccupata per nonno sta avendo queste allucinazioni troppo spesso e ho tantissima paura che peggiori…domani… - burbero1961 : RT @nannaenik: Mio figlio (il piccolo, 12 anni) stamattina su whatsapp mi scrive “io comunque sono un po’ turbato”. Preoccupata rispondo “p… - CM_Memorabili : [SPUNTEBLU MEMORABILI] Quando la mamma è preoccupata, può smuovere mari, monti...e laboratori! Leggete la storia c… - danwarx : @Seph_88 tempo due giorni e mi chiamerà mamma preoccupata perché ha visto il tg5 io lo so - dirtxmouth : @liljeti03 storia lunga ma essenzialmente mio nonno oggi è stato operato ma non so come ma dentro di me sapevo che… -